Polícia prende suspeito de matar garçonete em Cajazeiras

Foi preso, na madrugada desta quarta-feira, 26, em Cajazeiras IV, Ronielson Santos do Nascimento, o Roni Boi, apontado como responsável pela morte da garçonete Alexandra Alves dos Santos, na última segunda, 24, no mesmo bairro.

Segundo a polícia, Ronielson era líder do tráfico de drogas em Cajazeiras IV e foi preso em flagrante, portando um revólver calibre 38. Com ele, foram presos Marinaldo de Jesus dos Santos, 18, que estava com 21 pedras de crack, e um adolescente de 17 anos.

Ronielson e Marinaldo foram apresentados à imprensa, na manhã desta segunda, no auditório do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Em seguida, eles foram encaminhados ao Presídio de Salvador, e o adolescente foi levado para a Delegacia do Adolescente Infrator (DAI).

De acordo com a titular da 2° delegacia de Homicídios (DH/Central), delegada Clelba Regina Teles, o crime foi motivado pela disputa pelo controle do tráfico na região de Cajazeiras.

Segundo relatos de testemunhas, Alexandra Alves mantinha um relacionamento com o também traficante Robson dos Santos Cruz, conhecido como Taboca, rival de Roni Boi.

"Soubemos por testemunhas que Ronielson já havia ameaçado Alexandra diversas vezes por conta do namoro dela com Taboca", disse a delegada.

O crime

No momento do crime, Alexandra participava de uma comemoração de São João do bairro e estava acompanhada da filha de 6 anos, que também foi baleada.

A criança continua internada em estado grave no Hospital do Subúrbio. De acordo com as investigações da Polícia Civil, a garota seria filha de um traficante que hoje mora em São Paulo.

