O universitário Rodrigo Valentim, filho da prefeita de São Francisco do Conde (Grande Salvador), Rilza Valentim, foi preso, suspeito de ter atropelado e matado a aposentada Cleionice Barreto de Sousa, 67, na Av. Paulo VI, domingo, 25, na Pituba.



Policiais do Grupo de Apreensão e Captura do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (Grac/DHPP) localizaram Rodrigo na tarde de ontem.



Segundo a assessoria de comunicação da Polícia Civil, ele foi detido em casa, também na Pituba - a 300 metros do local do crime -, depois que populares informaram, pelo Disque Denúncia, a placa do Hyundai i30 preto que atropelou a senhora.



De acordo com a polícia, a numeração da placa facilitou localizar e identificar o suspeito, que deixou o local sem prestar socorro à vítima.

Rodrigo prestou esclarecimentos à delegada Marta



Carine (DHPP) e ao titular da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), Marcelo Sansão, acompanhado de cinco advogados. Conforme a polícia, ele foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e continuará detido.



Imagens das câmeras de segurança do supermercado Redimix mostraram que o carro estava na contramão e pegou a idosa de costas, enquanto ela caminhava próximo ao meio-fio.





Anderson Sotero, Andrezza Moura e Redação Polícia prende suspeito de atropelar idosa na Pituba

