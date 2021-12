Polícia prende suspeita de participar de assalto a Tuca Fernandes

Uma jovem foi presa suspeita de participar do assalto ao cantor Tuca Fernandes e músicos da sua banda no dia 1º de novembro, em um estúdio de gravação, no bairro do Calabar em Salvador. A prisão de Ysabela Almeida da Silva, 22 anos, foi divulgada nesta sexta-feira, 11, pelo delegado Antônio Fernando do Carmo, titular em exercício da 7ª DT (Delegacia Territorial), do Rio Vermelho.

De acordo com a polícia, Ysabela tinha um mandado de prisão temporária que foi cumprido, na quarta-feira, 9, quando compareceu na unidade atendendo a uma intimação do delegado.

Na casa dela, próxima ao estúdio de gravação, os policiais encontraram um notebook, cartões de créditos, uma aliança e dois pares de óculos escuros roubados das vítimas. Os objetos serão devolvidos assim que seus proprietários comparecerem à delegacia.

O delegado Antônio Fernando informou já ter identificado os adolescentes de 17 anos que participaram do assalto e, agora, ambos estão sendo procurados. Quanto a Ysabela, o delegado disse ainda que ela foi reconhecida por algumas das vítimas e que, durante seu interrogatório, confessou ser namorada de um dos garotos.

O delegado suspeita que Ysabela tenha passado informações sobre a rotina no estúdio de gravação aos dois garotos. Indiciada por roubo e corrupção de menores, ela vai responder em liberdade.

