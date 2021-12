Polícia prende segundo envolvido em queima de ônibus no Stiep

Fábio Carvalho de Santana, 19 anos, suspeito de envolvimento na queima de um ônibus no bairro de Stiep, na última quinta-feira, 10, foi preso na noite desta sexta, 11, no bairro da Boca do Rio, em Salvador.

Policiais da Operação Gêmeos localizaram o suspeito na localidade conhecida como "Baixa Fria". Com o homem, foram encontrados de pedras de crack e pequena quantia de dinheiro. O traficante foi autuado em flagrante pelo Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc).

Um adolescente, também suspeito de ter participado da ação criminosa no Stiep, foi apreendido nesta sexta. De acordo com a Secretária de Segurança Pública (SSP), moradores da região teriam indicado o menor como responsável ataque. Ele foi encaminhado para a Delegacia do Adolescente infrator (DAI).

