Polícia prende Rei de Copas do baralho do crime

A polícia apresenta nesta sexta-feira, 18, o homicida Josemar Silva Barbosa, o Joca do Cavalo, integrante do Baralho do Crime da SSP, representado na carta Rei de Copas. Com ele, num imóvel do bairro do Uruguai, foram apreendidas uma pistola 380, munições, celulares, maconha e a quantia de R$ 36.

A prisão foi feita por investigadores do Núcleo de Investigação do Depom e a autuação ocorreu na 4ª Delegacia Territorial (DT/São Caetano), para onde foi encaminhado.

Apresentação será as 11 horas, no auditório do edifício-sede da Polícia Civil, na Praça da Piedade. Conduzem a apresentação os delegados Fernanda Porfírio, diretora do Depom, e Nilton Tormes, titular da DT/São Caetano.

adblock ativo