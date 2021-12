Polícia prende quatro por tráfico de drogas

Quatro pessoas foram flagradas com 60 quilos de maconha, na Boca do Rio, foram apresentados nesta quarta-feira, 17, pela Polícia Civil (PC). Segundo a PC, os fazem parte de uma quadrilha que atua em Salvador e Região Metropolitana.

O grupo foi preso, na terça-feira, 16, por policiais militares da Força Tarefa da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA). Uma adolescente de 16 anos foi apreendida com o bando e encaminhada à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI).

Anderson Oliveira da Conceição, 31, foi preso em sua residência, na Rua da Vala, Boca do Rio, onde a polícia apreendeu 41 tabletes de maconha prensada e uma pistola calibre 380 com 11 munições. Em seguida, os policiais localizaram Alfredo de Jesus Nascimento, 36, Juliana Sampaio Damasceno, 23, e a adolescente.

O trio estava em um veículo Cobalt, cinza, placa NZN 1616, próximo à casa de Anderson, onde foram encontradas mais duas porções de maconha prensada.

De acordo com a delegada Andréa Ribeiro, coordenadora da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), Alfredo é responsável pela distribuição da droga, atuando na Boca do Rio, Imbuí, Doron e Cabula. Juliana e a adolescente apreendida fariam a degustação da maconha para atestar a qualidade do entorpecente.

Na casa de Alfredo, em Vilas do Atlântico, a polícia apreendeu mais meio quilo de maconha. O criminoso já tem passagem por tráfico de drogas. Em Stella Mares, foi presa Daniela da Silva Porto, 34, companheira do traficante de prenome Ramon, que é procurado pela polícia. Alfredo disse aos policias o endereço do casal e informou que teria mais droga escondida no local.

Com Daniela, foram apreendidos meio quilo de cocaína, maconha, sete balanças de precisão, um notebook, a quantia de R$ 422 e uma caderneta com anotações do tráfico de drogas. Todo o material apreendido já foi periciado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Segundo a delegada, Ramon participou de um assalto a uma agência do Bradesco, no ano de 2005, onde três policiais militares morreram durante conflito com os assaltantes.

Alfredo, Daniela e Juliana foram autuados por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Anderson também foi pelos mesmos crimes, além de porte ilegal de arma. Os quatro foram encaminhados ao Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF), na Avenida ACM.

