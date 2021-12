Policia prende quadrilha suspeita de nove homicídios

Treze pessoas foram presas, quatro delas já estão em presídios baianos, suspeitas de participar de nove homicídios ocorridos nos últimos dois anos, além de roubos e tráfico de drogas, em Salvador. Foram apreendidos dois quilos de drogas (entre cocaína, crack e maconha), um revólver, um carregador de submetralhadora 9mm municiado e seis balanças. A quadrilha foi desarticulada pela Operação Rio da Prata dos Departamentos de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e de Narcóticos (Denarc), para cumprimento de 17 mandados de prisão e 20 de busca e apreensão.

Apontado como o líder da quadrilha, Durval Vilas Boas Barbosa, o "Miranda", está no Conjunto Prisional de Feira de Santana, desde julho de 2012, ocasião em que figurava como o 10 de Copas, no Baralho do Crime. Ivan Carlos Silva Lacerda se encontra no Conjunto Penal de Vitória da Conquista, Émerson dos Santos Cruz, o "Bido", e Raimundo de Oliveira Moreira, o "Duda", no Complexo Penitenciário da Mata Escura, na capital. Duda é um dos mandantes do duplo homicídio contra dois traficantes do Amazonas, ocorrido na Praça da Piedade, no dia 8 de maio deste ano, e que teve como mandante o traficante "Val Bandeira", que cumpre pena na Unidade Especial Disciplinar (UED), na Mata Escura.

Débora Vilas Boas Barbosa, a "Fofa", de 30 anos, irmã de Miranda, tentou fugir do cerco policial, mas foi capturada no bairro do Lobato. De acordo com o diretor adjunto do DHPP, delegado José Bezerra, que apresentou o resultado da operação, na manhã desta segunda-feira, 9, Miranda passou, após sua prisão, a liderar o bando por intermédio da irmã, considerada o seu braço direito.

Os policiais prenderam também a traficante Daiane França dos Santos, 29, e sua mãe, Ana Cristina de Sena França, 50, flagradas, na Liberdade, com oito trouxinhas de cocaína, 252 porções de maconha e cinco munições calibre 380. Também na Liberdade, Willer Reis dos Santos, o "Tchola", foi preso com 76 pinos de cocaína e um saco contendo a mesma droga, além de 60 pedras de crack. Todos foram encaminhados para o sistema prisional

A policia apreendeu na casa de Adriano Martins Vidal, o "Jack", que fugiu ao perceber a chegada dos policiais, uma arma calibre 32, um carregador de submetralhadora 9mm, 286 pedras de crack, 28 trouxas de maconha e 23 porções de cocaína. Além de Jack, outros quatro criminosos já estão com prisões preventivas decretadas e continuam sendo procurados.

Mais quatro pessoas foram presas por força dos mandados: Rodrigo dos Santos Cruz, o "Chuck", 22, Flávia Rose Pina Barbosa dos Santos, 30, e Alan Oliveira Sandes, o "Jerry", de 25, todos na Liberdade, além de Helenílson Barbosa Machado, o "Bago", no Jardim Cajazeiras.

