Polícia prende quadrilha que roubou clínica em Roma após rastrear celular

Cinco homens foram presos no bairro Uruguai, em Salvador, momentos depois de o grupo roubar a clínica Multimagem na tarde desta sexta-feira, 20, no largo de Roma. Os policiais do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 17ª Companhia Independente de Polícia Militar (17ª CIPM/Uruguai) conseguiram localizar o bando por meio do GPS de um iPhone que eles tinham levado durante o roubo.

Segundo informações divulgadas na manhã deste sábado, 21, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os suspeitos foram identificados como Valter dos Anjos Neves, Wellington Lopes Moreira, Rafael Aragão Santos, Lázaro Magno da Silva Alcântara e Jorge Alberto de Alcântara de Souza.

“O localizador indicava para rua Papa Urbano VIII onde fizemos a busca nas proximidades, quando Valter correu para um terreno baldio e disparou contra as guarnições, mas logo em seguida eles se renderam”, explicou o major Everton Monteiro.

Com a quadrilha, foram apreendidos 13 celulares, um tablete de maconha, três relógios, uma caixa de som, 55 balinhas de cocaína, 51 trouxinhas de maconha e 32 pedras de crack.

Os suspeitos foram encaminhados à Central de Flagrantes, na avenida ACM. “Foram presos em flagrante por roubo, tentativa de homicídio contra os policiais, tráfico de drogas e formação de quadrilha”, afirmou o major.

