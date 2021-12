Polícia prende PM suspeito de sequestro e estrupo

O soldado da Polícia Militar Luã José Pinto dos Santos, suspeito de envolvimento no sequestro e estupro de uma mulher, foi preso na noite de quinta-feira, 23, no bairro do Bonfim, em Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu no dia 16 deste mês, em Pituaçu, quando a mulher foi abordada por quatro homens em um veículo. Ela foi estuprada no cativeiro e libertada na segunda-feira, 20, na BR-324, na altura do pedágio, depois de pagar a quantia de R$ 4 mil e entregar dois carros aos criminosos: um Corolla e um HB 20.

O delegado Cleandro Pimenta do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) informou que Luã foi localizado na Rua do Céu, no Bonfim, dentro do Corolla entregue como pagamento do resgate. O policial negou as acusações, alegando não recordar o que havia feito no fim de semana em que ocorreu o crime. Luã foi reconhecido pela vítima.

Lotado na 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Lobato), o soldado Luã está preso no Batalhão de Choque da PM, em Lauro de Freitas. A polícia agora busca identificar os outros três homens que participam do sequestro.

adblock ativo