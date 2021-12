Polícia prende pelo menos 26 pessoas que saquearam lojas

Mais de 26 pessoas foram presas em flagrante na tarde desta quarta-feira, 16, por policiais da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

Segundo informações da polícia, as pessoas estavam envolvidas em arrombamentos e saques a estabelecimentos comerciais na avenida Lima e Silva, no bairro da Liberdade, e no final de linha do IAPI.

<GALERIA ID=19138/>

Elas foram flagradas com roupas, eletrodomésticos e outros objetos que foram devolvidos aos comerciantes.

Também foram presos, na manhã desta quarta, oito homens que realizavam um arrastão no Jardim de Alah, na orla de Salvador.

adblock ativo