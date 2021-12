Polícia prende o segundo envolvido na morte de publicitário

Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam na noite desta terça-feira, 21, o segundo homem que participou do assalto que resultou na morte do publicitário Bau Meneses, no último dia 9, em Santo Agostinho. O rapaz identificado como Lucas Santos Nascimento, 21 anos, foi encontrado na casa de um tio, no município de Mutuípe (a 235 km de Salvador).



Segundo a delegada titular da 6ª Delegacia Territorial de Brotas, Maria Dail, Lucas foi encontrado após as informações concedidas pelo adolescente de 16 anos, que se apresentou na delegacia nesta segunda-feira, 20, e confessou o crime.



De acordo assessoria de Comunicação da Polícia Civil, Lucas também confessou que participou do homicídio e disse ter convidado o adolescente para realizar o assalto. Ele será apresentado na sede do DHPP, na Pituba, às 14h desta quarta-feira, 22.



Crime



Bau estava dentro do seu carro quando os assaltantes armados chegaram e anunciaram o assalto. Segundo Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o publicitário esboçou uma reação e acabou sendo baleado na cabeça, morrendo no local. Ele completaria 30 anos no dia seguinte.

