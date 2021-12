Mais uma envolvida na morte do mototaxista Rogério de Santana Souza, 30 anos, foi presa. Neuma Cristina Vaz dos Santos, 40 anos, foi detida nesta terça-feira, 16, conforme foi divulgado pela Polícia Civil nesta quarta, 17.

Ela é prima de Wilma Souza Cruz, 25 anos, detida no mesmo dia junto com Luiz Paulo Moro da Silva, 29 anos. De acordo com Wilma, Neuma que planejou o crime. Ela teria dito para Wilma que Rogério andava com dinheiro de rifa.

A polícia procura um quarto envolvido no crime. Jairo Pereira de Freitas, 33 anos, é apontado como responsável por dirigir o carro usado no crime e dar fuga para os criminosos. Ele já tem passagens pela polícia por receptação e apropriação indébita.

Jairo é apontado como responsável por dirigir carro usado no crime (Foto: Divulgação | Polícia Civil)

Crime

Wilma foi responsável por atrair a vítima, que foi contratada para levá-la até a Universidade Federal da Bahia (Ufba), onde foi morto. O marido dela, Luiz Paulo, interceptou a moto e matou o rapaz.

A mulher, que estava com ele, fugiu com Luiz Paulo. Após o crime, ela alegou que tinha sito raptado pelo suspeito de matar Rogério. Ela disse que foi deixada em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), onde mora.

Da Redação Polícia prende mais uma envolvida em morte de mototaxista na Ufba

adblock ativo