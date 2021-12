Polícia prende mais um suspeito de participar do tiroteio na Paralela

Horas após trocar tiros com policiais da Rondesp Central, na Avenida Paralela, Vinícius Cardoso Santos de Oliveira, 18 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira, 27, no Hospital Eládio Lassére, em Cajazeira 2, quando buscava atendimento médico.

Com ferimentos no abdômen, em um dos tornozelos e nas nádegas, ele contou na unidade de saúde que havia sido baleado por traficantes de drogas do bairro de Águas Claras, onde tinha ido comprar drogas. Versão esta negada momentos depois.

Segundo o delegado Cláudio Oliveira, da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), Vinícius confessou ter sido atingido ao trocar tiros com os PMs, no período da manhã.

Na mesma ação, o comparsa dele, Rodrigo dos Santos Silva, 19, também foi baleado no pescoço e na perna esquerda. Ele foi levado pelos policiais ao Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), onde permanece custodiado e não corre risco de morte.

Outro suspeito de participação no crime, um homem identificado apenas como Neguinho, conseguiu fugir e segue sendo procurado pela polícia. Ele seria morador de Cajazeiras.

Crime

Os três suspeitos estavam no Ford Fiesta prata (NYP-7768) roubando pessoas que aguardavam ônibus em pontos da Paralela. Eles reagiram a abordagem policial atirando e tentaram fugir. Na fuga, o condutor do veículo perdeu a direção e colidiu em um poste de energia elétrica, próximo à loja Ferreira Costa. O carro usado na ação, foi roubado na noite da quinta-feira, 26, em Lauro de Freitas. Com a dupla, foram apreendidos dois revólveres calibres 32 e 38 e vários pertences de vítimas. Nenhum policial foi ferido. Eles foram autuados por porte ilegal de arma, receptação de veículo roubado, dano qualificado ao patrimônio Público (tiros na viatura) e por deflagração de tiros em via pública.

