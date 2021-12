Polícia prende mais de 100 durante "festa do pó" em Valéria

Cento e quatro pessoas que participavam de uma festa em uma propriedade conhecida como Chácara do Derba, na Rua Petronília Dércia, na Boca da Mata de Valéria, foram conduzidas para a 8ª Delegacia Territorial (DT/ Cia) na noite de segunda-feira, 26. A condução se deu após policiais da 31ª CIPM (Valéria) encontrarem drogas e uma arma de fogo no local.

No entanto, apenas duas pessoas ficaram presas. A estudante Mariana Braga Dias, 19 anos, e Valnei Miranda Rocha Santos, 30. Ela estava no local para comemorar os seus 19 anos completados no último dia 25 e, segundo informações da Polícia Civil, foi flagrada com as drogas e a arma.

Já Valnei tinha um mandado de prisão em aberto por ter provocado um acidente de trânsito no qual uma pessoa morreu. As 102 pessoas restantes prestaram depoimento e foram liberadas.

Segundo informações da assessoria de imprensa da Polícia Civil, os PMs encontraram 19 pinos de cocaína, 13 dolões de maconha e um revólver de calibre 38 em poder de Mariana. Ela foi presa em flagrante e indiciada por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Os PMs apreenderam também 80 celulares e pouco mais de R$ 3 mil.

A Polícia Civil informou ainda que a quantidade de drogas apreendida não configura uma “festa do pó”, como foi divulgado inicialmente. E não confirmou a informação de que 18 pessoas, entre as 104, tinham passagem pela polícia.

Aniversariante se esquiva

Em entrevista à reportagem, Mariana negou ser a dona do material apreendido, bem como ter sido flagrada com os mesmos. Ela contou que as drogas e a arma foram encontradas no imóvel e, como nenhum dos presentes assumiu ser o dono, a responsabilidade caiu sobre ela, uma vez que foi apontada como a dona da festa.

“Eu estou com minha consciência limpa de que não levei drogas e nem arma. Levei meu bolo para comemorar meu aniversário”, disse a jovem, na delegacia. “Nunca usei nenhum tipo de droga. Nunca peguei em uma arma. Podem fazer qualquer exame em mim”, completou.

Ela afirma ter comentado com um conhecido sobre a intenção de alugar um espaço, na Capelinha de São Caetano, para comemorar os seus 19 anos.

Contato no WhatsApp

Esse rapaz então comentou sobre um espaço [a chácara] onde ele e os amigos costumavam fazer festas e intermediou o contato dela com um homem conhecido por Machuca, que costumava alugar a chácara e iria alugá-la novamente para uma confraternização com amigos.

O contato ocorreu via aplicativo WhatsApp. A jovem conta ter combinado com Machuca que faria a festa de aniversário na chácara junto com a confraternização promovida por ele .

“Combinamos de eu levar meu bolo e comemorar meu aniversário lá. Já era uma coisa a menos para eu pagar [o espaço] . Quando eu cheguei na festa, tinha muita gente que eu não conhecia", contou.

Ela disse ainda que conhecia apenas cerca de 26 pessoas entre as 103 presentes. Além disso, Machuca foi buscá-la em casa, no Alto do Peru, na Fazenda Grande do Retiro, depois a levou para pegar o bolo, no Engenho Velho de Brotas, e em seguida para a chácara.

Conforme a jovem relatou, cerca de 30 minutos após a chegada dela na chácara, os policiais chegaram.

