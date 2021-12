Polícia prende mãe e filho acusados de estelionato

O Grupo Especializado de Repressão aos Crimes por Meios Eletrônicos (GME) prendeu na quarta-feira, 9, Vitor Pino Santos, de 18 anos, e sua mãe Damiana Pinto, 37. Eles são acusados de estelionato e segundo a polícia, Vitor hackeava sites de empresas que realizam pagamentos pela Internet como PagSeguro e PayPal para roubar senhas e dados dos clientes. As informações eram usadas em compras ilegais de diversos produtos.

Vitor também encaminhava e-mails falsos para os usuários destes sites anunciando promoções e premiações que não existiam. Quando a vítima clicava no link seu computador era infectado e suas informações capturadas por ele, que as utilizava para adquirir de forma fraudulenta mercadorias como eletroeletrônicos e roupas.

Os produtos chegavam pelo Correio, na residência dos criminosos, na Rua Luanda nº 77, Alto de Coutos, e eram recebidos por Damiana. Os policiais chegaram ao local no momento em que um carteiro entregava à mulher uma caixa contendo um celular.

No imóvel, os policiais apreenderam outros cinco celulares, além de um tablet, dois pares de tênis e um casaco de moleton. O computador de Vitor foi apreendido e encaminhado para exames periciais.

O GME iniciou as investigações no dia 3 de julho, depois de receber denúncia do dono de uma empresa de comércio virtual da Paraíba que teve a conta PagSeguro invadida e os dados utilizados em compras ilegais cujo o endereço de entrega era em Salvador. Vitor e Damiana foram autuados em flagrante por estelionato e encaminhados ao sistema prisional.

