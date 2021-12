Polícia prende líder do tráfico na Mata Escura

A Polícia Civil apresentou nesta quarta-feira, 26, o traficante Gleisson Aragão dos Santos, de 24 anos, que estava com mandado de prisão em aberto pela morte de Jairo Pereira da Silva, ocorrida no bairro da Mata Escura, no dia 26 de maio.

Preso no dia 18 de agosto, em um conjunto habitacional, em Barra do Gil, em Itaparica, o traficante, conhecido como "Geisinho", é apontado ainda como o autor dos homicídios de Rivelene Murad Xavier, em junho de 2014, na Rua do Canal; Wellington de Jesus Bispo dos Santos, no Largo da União, em dezembro de 2014; e Jeilton de Jesus Santana, o "Tomada", na Rua Dom Avelar Brandão Vilela.

Ele foi apresentado no Departamento de Homicídios e Proteção à pessoa (DHPP) pela delegada Jamila Cidade, titular da 2ª Delegacia de Homicídios, que revelou a ligação dos crimes com o tráfico de drogas.

A polícia já identificou um dos comparsas Geisinho nos crimes, o traficante Adilson Pinheiro de Jesus, conhecido como "Hellmans", que está sendo procurado.

O mandado de prisão do traficante foi expedido pelo 1ª Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri e ele já está no sistema prisional.

