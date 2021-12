Polícia prende líder do tráfico em região de Cajazeiras IV

O traficante Wallace Sales da Silva, 18, foi preso com um revólver calibre 32, embalagens para drogas e um telefone celular na última quinta-feira, 26, numa localidade conhecida como Recanto dos Pássaros, no bairro de Cajazeiras IV, em Salvador. Wallace, considerado líder do tráfico de drogas dessa localidade, foi encontrado quando uma equipe da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) investigava um homicídio ocorrido na localidade da Baixa do Tubo, em Águas Claras.

Em depoimento ao delegado Alex Gabriel Chehade, da 2ª DH, ele revelou ter atirado pelas costas em um homem conhecido por 'Baixinho', no dia 13 deste mês, no bairro de Cajazeiras IV. O crime, motivado por ciúmes da companheira, que já teve um relacionamento com a vítima, será investigado pelo delegado. O criminoso não soube informar se o rapaz veio a óbito. A arma utilizada no crime é a mesma que foi apreendida e já foi encaminhada à perícia.

Wallace estava na companhia de outros traficantes, que fugiram do local ao perceberem a presença da guarnição policial. O criminoso, que já tinha sido apreendido na adolescência por envolvimento em brigas, foi autuado por porte ilegal de arma.

