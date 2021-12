Polícia prende ladrão que agia em semáforos da Pituba

A polícia apresentou na tarde desta segunda-feira, 22, o homem que costumava assaltar motoristas em sinaleiras no bairro da Pituba. Antônio Marcos Batista dos Santos, conhecido como "Maluquinho", tinha como alvo principal mulheres desacompanhadas que paravam os veículos nos semáforos.

Ele era reincidente em roubos dessa modalidade e foi reconhecido por algumas vítimas na 16ª Delegacia Territorial (Pituba). O criminoso agia geralmente nos semáforos da Pituba e do Itaigara, mais exatamente próximo ao Parque da Cidade, na Avenida Manoel Dias da Silva e nas ruas Rio Grande do Sul e Ceará.

Maluquinho aproveitava a parada dos veículos, quebrava o vidro com uma pedra ou pedaços de madeira e roubava bolsas, relógios, joias, celulares e outros pertences. Segundo a Polícia Civil, os produtos roubados eram posteriormente trocados por drogas, nas localidades do Boqueirão e Santa Cruz, ambas no Nordeste de Amaralina.

De acordo com o delegado titular da 16ª DT, Nilton Tormes, ele foi facilmente identificado pelas marcas que tem nos braços por conta dos crimes que vinha praticando: "Ele tem várias cicatrizes de corte provocadas por vidro, ao lançar o próprio corpo pela janela dos carros atacados em busca de objetos sobre os bancos".

Antonio Marcos agia em companhia de Carlos de Jesus Dássio, que foi atingido por agentes da 16ª DT durante uma perseguição e está mantido no Hospital de Custódia e Tratamento.

A polícia já registrou mais de sete passagens de Maluquinho. Dessa vez ele permanece custodiado na carceragem do Complexo Policial dos Barris, à disposição da Justiça.

adblock ativo