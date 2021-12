Polícia prende jovem que furtava carros em academias

A polícia prendeu na noite desta quinta-feira, 26, no Rio Vermelho, o jovem Luciano Bispo Leão, que se matriculou em uma academia com o objetivo de furtar um veículo.

A ação foi realizada por investigadores da 7ª Delegacia Territorial (DT/Rio Vermelho), que surpreenderam o suspeito em um condomínio de luxo na Barra, com um Honda Civic.

Luciano, que já tem passagem pela polícia por assalto, foi identificado por câmeras de segurança de um dos estabelecimentos.

De acordo com informações da Polícia Civil, outros três furtos semelhantes foram registrados na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos. A polícia investiga se eles também foram cometidos por Luciano. As vítimas serão chamadas para fazer o reconhecimento do suspeito.

Luciano foi encaminhado à delegacia e autuado por receptação qualificada, já que o Honda Civic recuperado estava com a placa trocada. Ele já foi encaminhado ao Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF), no Complexo Penitenciário da Mata Escura.

adblock ativo