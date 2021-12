Polícia prende homem suspeito de matar Carla do Laço

A Polícia Civil anunciou nesta terça-feira, 21, a prisão do traficante Diego Veloso Brandão Rosa, o Macaule, 25 anos, suspeito de matar Carla Nadiele Moreira da Silva, a Carla do Laço, em 27 de dezembro do ano passado, no bairro da Fazenda Grande do Retiro, em Salvador.

Segundo nota da Polícia Civil, Macaule assassinou Carla depois de ela se negar a manter um relacionamento com ele, que é considerado um dos principais traficantes da Fazenda Grande.

Em março passado, uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar prendeu Elton Vinícius Bispo Freitas, 29, o Acarajé. Conforme o delegado Jamal Amad, do Departamento de Homicídios (DHPP), Acarajé foi o mandante e autor da morte de Carla junto com Macaule, o seu braço direito.

Na ocasião, Jamal explicou que Macaule era apaixonado por Carla, mas não era correspondido. Acarajé é apontado pela polícia como o chefe do tráfico de drogas da Rua 1º de Maio, em Fazenda Grande do Retiro, na localidade Diva Pimentel.

O delegado revelou que Macaule é o braço direito de Acarajé e responsável em executar os desafetos do bando e usuários de drogas em dívida com o chefão. "Trabalho vendendo acarajé com minha mãe. No dia, estava em casa dormindo", disse Elton à época.

Carla do Laço foi arrastada por dezenas de degraus e executada com, pelo menos, cinco tiros no rosto, em meio ao lixo da Rua do Horto, região da Avenida San Martin. O crime ocorreu por volta das 2h30 da madrugada.

Macaule foi preso em flagrante no domingo, 19, por PMs d 23ª CIPM, com um carro de placa adulterada, no bairro do Arenoso. Ele tentou subornar os policiais oferecendo a quantia de R$ 2 mil e uma pistola 9mm. Macaule possuía um mandado de prisão temporária em aberto pela morte de Carlinha do Laço.

Ela era amiga de Kelly Cyclone - morta a tiros e facadas em 2011. As amigas tinham em comum a grande popularidade nas redes sociais. O perfil de Carla no Facebook tinha 18.152 seguidores. Muitos deixaram mensagens de pesar na época da morte.

Segundo a polícia, o apelido Carla do Laço fazia referência à tatuagem de um laço que ela tinha na coxa esquerda.

adblock ativo