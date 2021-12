Polícia prende homem após assalto em ônibus

Bruno Ferreira dos Santos, de 32 anos, foi preso, nesta segunda-feira, 30, por investigadores do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (GERRC), minutos depois de assaltar o passageiro de um ônibus, que passava pelo bairro de São Caetano.

De acordo com informações do GERRC, equipes da 4ª Delegacia Territorial (DT/São Caetano) deram apoio na prisão do criminoso. Ainda segundo o grupo, o assaltante entrou no coletivo portando cartão de passagens falsificado para efetuar o pagamento.

Bruno foi conduzido à base do grupo especializado, no complexo policial da Baixa do Fiscal e autuado em flagrante por roubo e estelionato, pelo delegado José Nélis Araújo, e foi encaminhado ao Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF).

