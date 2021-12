Polícia prende filho de bicheiro em operação na Bahia

Policiais prenderam Leandro Santana de Araújo, filho de Landulfo Santana, que é apontado com envolvimento com jogo do bicho, nesta quinta-feira, 21, durante a operação "Crupiê".

A ação combate crimes de contravenção e lavagem de dinheiro na Bahia. São cumpridas outros cinco mandados de prisão, inclusive para Landulfo, além de 12 de busca e apreensão.

Todos os investigados têm ligação com a empresa Paratodos, organização responsável pelo jogo do bicho no estado. Durante a operação, policiais estiveram nesta manhã na sede da empresa, em Pituaçu, em Salvador.

A ação acontece na capital baiana e Lauro de Freitas e conta com a participação de 130 policiais civis e militares. O trabalho é comandado pelo Serviço de Inteligência (SI) da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

