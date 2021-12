Polícia prende estupradores de adolescente de 13 anos

O porteiro Emanuel da Conceição Assis Braga, o "Reizinho", de 42 anos, e o comerciante Elienai Oliveira Brito, o "Nai", 51, acusados de estuprar uma adolescente de 13 anos, no bairro de São Caetano, foram presos, na manhã desta quinta-feira, 12. O crime ocorreu em 2008.

De acordo com investigadores da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Criança e o Adolescente, a mãe da adolescente denunciou o crime, em 2009, depois que a garota, já aos 14 anos, revelou para ela que estava sendo estuprada, havia um ano, pelo porteiro Reizinho, considerado amigo de confiança da família, da qual era vizinho.

A adolescente, com a permissão dos pais, tinha por hábito assistir filmes, todas as noites, na casa do porteiro que, numa determinada ocasião, começou a acariciá-la até estuprá-la. Durante um ano, o criminoso exigiu a presença dela em sua casa, ameaçando-a caso revelasse o que faziam enquanto estavam juntos.

A adolescente ainda contou à mãe que, numa das visitas que fez à casa do porteiro, encontrou o namorado de uma tia, o comerciante Elienai, que também a violentou, juntamente com Reizinho. Logo após a denúncia, a Dercca abriu inquérito para apurar o crime, ouvindo vítima, acusados e familiares, concluindo e remetendo o documento para a Justiça. Os dois homens já foram encaminhados para o sistema prisional.

