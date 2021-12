Polícia prende e apresenta líder do tráfico na San Martin

A Polícia Civil apresentou, na tarde desta quarta-feira, 6, o traficante e homicida Antônio Marcos Marcelino Nogueira, o "Marcos Rambo", de 26 anos, líder do tráfico de drogas na região da San Martin.

Marcos foi transferido para Salvador depois de ser preso, em Aracaju, durante a operação conjunta, que contou com o apoio da Polícia Civil de Sergipe.

Investigado pela participação em pelo menos 15 homicídios, todos relacionados com tráfico de drogas, "Marcos Rambo", foi apresentado pelos delegados Odair Carneiro, da Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM), e Omar Leal, do DHPP. Ele também é acusado de comandar uma chacina, em janeiro deste ano, na Avenida Peixe, no bairro da Liberdade, quando cinco pessoas foram mortas.

Segundo o delegado Odair Carneiro, as investigações apontaram que "Marcos Rambo" é comparsa dos traficantes "Marcos Cabeça" e "Lobão". Com três mandados de prisão em aberto por homicídio, o criminoso estaria escondido em Aracaju há menos de um mês.

Gerente do tráfico de drogas na região da San Martin, na Avenida Peixe e na Fonte do Capim (onde residia o responsável pela morte do capitão PM Anativo Manoel, o homicida Lucas Soares Santos, de 18 anos), "Rambo" estava expandindo os negócios para os bairros da Liberdade e Pero Vaz.

