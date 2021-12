Polícia prende dupla que roubava passageiros de ônibus

Investigadores do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (GERRC) prenderam em flagrante, nesta terça-feira, 31, os assaltantes Iago Assis de Deus, de 23 anos, e Lucas Bruno Melo de Jesus, 24. Os agentes notaram movimentação suspeita que ocorria no interior de um ônibus que passava pela Avenida Bonocô, por volta das 9h, desta terça e agiram.

De acordo com a Polícia Civil (PC), a dupla saqueava os passageiros do coletivo que fazia a linha Tancredo Neves - Barra, quando foi surpreendida pelos policiais.

Segundo as vítimas, Iago e Lucas agiram com violência e chegaram a agredir alguns passageiros chamando-os de vagabundos, enquanto tomavam seus pertences.

Os dois foram conduzidos à base do GERRC, no Complexo Policial da Baixa do Fiscal, autuados em flagrante por roubo e serão encaminhados ao sistema prisional.

Todos os objetos roubados foram recuperados e devolvidos aos proprietários, informou a polícia.

