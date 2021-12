Polícia prende dupla com droga e armas na Fazenda Grande

Os traficantes Hebert dos Santos e Ramon Santos Souza, ambos com 19 anos, foram presos com 17 quilos de maconha prensada, dois revólveres calibres 38 e 32, além de munições, durante a Operação Califórnia, deflagrada na Fazenda Grande do Retiro. Segundo a polícia, a dupla integrava uma quadrilha responsável por latrocínios e homicídios na região. Eles foram apresentados à imprensa nesta quinta-feira, 7.

A polícia ainda divulgou nota da ação, que aconteceu na quarta, 6, relatando que o líder da quadrilha e traficante Danilo Lima Queiroz, vulgo Cica, trocou tiros com os policiais. Ele foi baleado e encaminado ao Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Cica era apontado como um dos envolvidos no latrocínio de Francisco Américo Borges Neto, 19, ocorrido em 1º de abril, na Fazenda Grande.

"Cica cometeu o crime junto com um comparsa, ainda não identificado, numa motocicleta Honda Twister, amarela, de placa NZR-3295. Em suas ações, o traficante costumava ser bastante violento e já expulsou moradores de suas residências para utilizar os imóveis como ponto de tráfico de drogas", diz a nota.

A operação contou com a participação de equipes do DHPP, da 4ª Delegacia Territorial (DT/São Caetano) e da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

