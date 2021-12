Polícia prende duas mulheres com 15kg de maconha e meio quilo de cocaína

Duas mulheres foram presas nesta quinta-feira, 27, com 15kg de maconha e meio quilo de cocaína, no bairro de Sussuarana. De acordo com a Polícia Civil, Juliana Maia da Silva e Jessica Matias Reis são companheiras dos traficantes Antônio Silva Leal, o Pitbull, e Valdigan de Jesus, o Marcos, respectivamente.

A polícia informou que ambos estão presos, na Penitenciária Lemos Brito. A droga foi encaminhada para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para ser periciada e a dupla seguiu para o sistema prisional.

