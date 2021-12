Polícia prende dois homens no Nordeste de Amaralina

Dois homens foram presos durante a ocupação que acontece nos bairros do Nordeste de Amaralina, Santa Cruz e Vale das Pedrinhas. Antônio Carlos Jesus Araújo, conhecido como "Brown", e Anderson Pereira França foram flagrados com drogas e presos neste domingo, 24, no Nordeste. Eles são suspeitos de tráfico.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), quando os policiais abordaram Brown, ele informou que possuía mais drogas na casa onde morava, na localidade de "Bananeiras", no Vale das Pedrinhas. No local, os militares encontraram, além 36 trouxas de maconha e 10 kg de cocaína, um colete balístico, parte de uma farda camuflada e uma carteira do Exército Brasileiro.

Os policiais também localizaram um segundo imóvel, 50 metros depois, usado por Anderson para guardar mais entorpecentes. No local, que funciona como Terreiro de Candomblé, guarnições da Companhia de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) acharam 200g de cocaína e 84 pinos para embalagem e distribuição.

Brown e Anderson foram encaminhados à Central de Flagrantes, na avenida ACM, assim como todo o material apreendido.

