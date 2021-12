Polícia prende criminoso pela quarta vez em cinco meses

O jovem Givanilson Rocha dos Santos, 22 anos, foi preso nesta quarta-feira, 3, pela quarta vez em cinco meses por investigadores do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc). A prisão mais recente foi motivada depois que ele roubou passageiros de um ônibus em Brotas. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira, 5.

Segundo o delegado do Gerrc, José Nélis Araújo, Givanilson responde a vários inquéritos e processos criminais por envolvimento em crimes contra o patrimônio e, depois de ser atuado em flagrante por furto, retornará ao sistema prisional. As últimas prisões dele ocorreram nos dias 6 de setembro e 15 e 29 de outubro do ano passado.

adblock ativo