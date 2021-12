Polícia prende cinco integrantes de quadrilha em Salvador

Cinco integrantes de uma quadrilha liderada pelo traficante André de Sousa Malaquias, de 35 anos, considerado um dos principais fornecedores de cocaína, crack e maconha da Bahia, foram presos na última sexta-feira, 14, pelo Departamento de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil em uma operação de combate às drogas na capital baiana. André está custodiado no Presídio de Salvador desde agosto deste ano e teve um mandado de prisão cumprido durante a operação. Os traficantes foram apresentados na manhã desta segunda-feira, 17, no auditório do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), na Pituba.

Edvaldo Pinho Santos, o "Castelo", 49 anos, Jadson Santana da Paz, 22 anos, e Marco Antônio dos Santos Campos, 43 anos, comparsas de André, também foram presos em cumprimento de mandados de prisão, nos bairros Fazenda Grande do Retiro, Itinga e Imbuí, respectivamente, onde os policiais cumpriram ainda mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara de Tóxicos de Salvador. Marcel Bandeira de Oliveira, 36, outro integrante da quadrilha, também teve o mandado de prisão cumprido no Complexo da Mata Escura. Na casa dele, no bairro de Ondina, os policiais apreenderam uma pistola 765.

Mais duas armas - um revólver, de calibre 38 e uma espingarda calibre 28 -, além de uma porção de maconha a granel foram apreendidos numa locadora de veículos, no bairro de Fazenda Grande do Retiro, pertencente a Valter Fernandes de Andrade, preso em flagrante por posse ilegal de arma. Depois de pagar fiança, ele foi liberado.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Luiz Sampaio, do Denarc, as investigações conduzidas pelo Denarc indicam que André Malaquias tem ligações com quadrilhas de traficantes que atuam no sul do país. As investigações prosseguem e outros integrantes da organização criminosa são procurados, como Maurício Rolemberg Cordeiro do Nascimento, o "Miminho", 40 anos, Rômulo Sousa de Oliveira, 37 anos, Adriano Vieira Pitanga Jesus, o "Mão", 32 anos, e Leandro de Jesus Carvalho Santos, o "Marreta", 29 anos, que estão foragidos.

O líder da quadrilha, André de Sousa Malaquias, foi preso por policiais federais, em agosto deste ano, na Avenida Garibaldi, em Salvador, transportando 954 quilos de maconha e três quilos de cocaína. A polícia acredita que outros 123 quilos de crack, apreendidos em Itinga, durante operação conjunta das polícias Federal e Civil, em junho, também pertenciam ao traficante.

