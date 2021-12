Polícia prende casal suspeito de sequestrar capitã da PM

Um casal suspeito de participação no sequestro de uma capitã da Polícia Militar em Ondina, em Salvador, foi preso nesta quarta-feira, 29, por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A dupla foi flagrada no pedágio P4 da Via Parafuso, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, por volta das 18h.

Os suspeitos teriam sequestrado a PM e levado o carro dela, um Peugeot 208, por volta das 12h. A oficial da Polícia Militar havia sido mantida refém e liberada logo depois, no bairro Rio Vermelho.

Informados do crime, agentes da PRF visualizaram o veículo roubado no km 616 da BR-324 e deram ordem de parada. O motorista não atendeu o comando, continuou trafegando e foi acompanhado até ser interceptado na praça de pedágio. Com o casal foi encontrado um revólver calibre .38 com cinco munições.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, onde a vítima reconheceu os envolvidos e a arma utilizada.

adblock ativo