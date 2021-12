Polícia prende casal que aplicava golpes em agências bancárias de Salvador

Um casal, apontado como operadores de um esquema de fraudes bancárias em agências de Salvador e Região Metropolitana de Salvador (RMS) foi preso durante uma ação da polícia em Lauro de Freitas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o casal lucrava cerca de R$ 5 mil por noite com o "Golpe do Jacaré". Eles instalavam um mecanismo que segurava envelopes depositados por clientes nos caixas eletrônicos.

A dupla, um homem de 28 anos e uma mulher de 25, foi capturada em flagrante logo após implantar o artefato em uma agência situada na Avenida Santos Dumont, em Lauro de Freitas. Com eles foram apreendidos uma mochila com mais três artefatos que seriam colocados em outras agências.

o comandante da 52ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Lauro de Freitas), resposável pela prisão, major Everton Monteiro, explicou como era realizado o golpe. “Eles instalavam o jacaré à noite e retiravam no dia seguinte com os envelopes depositados”, contou.

O casal, natural de São Paulo, estava hospedado em um hotel de luxo em Salvador. Na capital baiana, eles aplicaram os golpes nos bairros do Comércio, Graça e Barra, além da RMS. A Polícia estima que eles fraudaram 25 agências com o golpe.

A dupla confessou o crime e foi encaminhada à Polícia Federal, no bairro de Itaigara, em Salvador.

