Polícia prende assassinos de irmãos na Mata Escura

A polícia prendeu, na madrugada desta sexta-feira, 21, Bruno Dórea de Jesus, o "Bruno Ranço", 24, e Bruno Sarmento Lima, o "Bruninho Gogoboy", 23, acusados do assassinato dos irmãos Jéssica Maria Santos, de 21 anos, e Elton Santos da Silva, 17, ocorrido, na sexta-feira (14), na Mata Escura.

Os dois foram presos na companhia dos comparsas Nailson Gomes da Costa, Rodrigo Santos Ferreira e Alisson Barros da Conceição, todos com 19 anos, planejando um ataque, que aconteceria neste sábado, 22, a uma quadrilha rival da região. Os três também foram detidos.

Com o grupo, a polícia apreendeu uma pistola 380, um revólver calibre 38, uma espada "samurai", porções de crack e maconha. Interrogado nas primeiras horas desta sexta-feira, Bruno Ranço já assumiu a autoria de oito homicídios.

Os dois foram apresentados na manhã desta sexta na sede do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), na Pituba.

Crime - O crime aconteceu na manhã da sexta-feira, 14, na Rua Três Amigos, na Mata Escura, onde as vítimas residiam. Segundo testemunhas, "Bruno Ranço" entrou no imóvel e foi até o quarto onde estavam Jéssica e Elton, efetuando vários disparos de pistola ponto 380 contra as vítimas. Bruninho Gogoboy ficou do lado de fora dando cobertura.

Segundo as investigações, Jéssica é namorada do traficante identificado pelo prenome de Flávio, que pertence a uma quadrilha que disputa o controle do tráfico na localidade com o bando integrado por "Bruno Ranço" e "Bruninho Gogoboy". Flávio está preso.

