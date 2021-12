Polícia prende assassino de ex-mulher e ator de 19 anos

Paulo Anderson de Jesus Souza, de 38 anos foi preso nesta segunda-feira, 22, acusado de assassinar a facadas a ex-companheira Marli Jesus dos Santos, 48 anos, e o filho dela, o ator Rafael Santos Souza, 19 anos, em Cosme de Farias. O delegado Marcelo Sansão, titular da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), apresentou o criminoso à imprensa na tarde desta terça-feira, 23, no auditório do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Pituba.

O crime ocorreu no dia 19 de maio, na residência das vítimas, onde os corpos foram encontrados no dia 22 em estado avançado de decomposição. Rafael Souza participou do filme 'Trampolim do Forte', lançado no final do ano passado, do diretor baiano João Rodrigo Mattos, no qual interpretou um menino de rua.

Paulo e Marli estavam separados há um ano e quatro meses, depois de quatro anos de convivência. Segundo o delegado, ele vinha ameaçando a ex-companheira e já havia agredido o filho dela, Rafael. Com um mandado de prisão temporária em aberto, expedido pela 1ª Vara do Júri, Paulo Anderson afirmou, no depoimento, que apesar das brigas com Marli, o casal mantinha encontros sem o conhecimento de Rafael, que não aceitava o relacionamento.

O criminoso já foi encaminhado ao sistema prisional.

