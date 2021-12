Polícia prende "ás de paus" do baralho do crime

Uma Força Tarefa da Secretaria da Segurança Pública (SSP), prendeu, na manhã desta segunda-feira, 28, no município de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador (RMS), Ânderson Ferreira Conceição, 30 anos, o 'Fubá', ele é o “Ás de Paus” do Baralho do Crime.

De acordo com a secretaria, ele atuava em Salvador nos bairros de Arenoso e Tancredo Neves e está ligado a diversos homicídios. “Fubá” vinha sendo investigado e tinha mandado de prisão expedido por homicídio qualificado.

Sua localização foi efetivada logo após denúncia anônima da população.

O 'Baralho do Crime' é uma ferramenta lúdica instituída pela SSP para estimular a participação da comunidade no trabalho.

adblock ativo