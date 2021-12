Polícia prende acusados de assassinato de PM na Boca do Rio

Os oito acusados de envolvimento no assassinato do policial militar Jorge Januário da Silva Filho, no último dia 30 de setembro, a Boca do Rio, foram presos na madrugada desta quinta-feira, 1º, pela força-tarefa da Secretaria de Segurança Pública.

Igor da Silva Santos, de 20 anos, Matheus Atta Magalhães da Silva, 19, Rafael de Jesus dos Santos, 19, e Maurício Gomes dos Santos, 20, confessaram serem os autores do arrastão que culminou com a morte do soldado. Na ocasião, Jorge Januário, 32, estava em um bar na companhia de um colega de farda, ambos de folga.

Embora não tenham participação direta no caso, Raimundo Nonato Conceição da Silva, 36, Mateus Roberto Costa Souza, 21, Tiago Costa Souza, 18, e Rafael Souza Santos, 18, são apontados como integrantes da mesma quadrilha, especializada em crimes contra o patrimônio, tráfico de drogas e homicídios.

O delegado Odair Carneiro, titular da Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM), informou que Rafael de Jesus relatou ter atirado no soldado após perceber um volume em sua cintura. Nesse momento, segundo ele, o militar teria feito um movimento brusco, mas mal teve tempo de reagir.

“Rafael, junto com os comparas, chegou na mesa de Januário mandando todos levantarem os braços. Ele notou que o PM tinha uma arma, arrancou-lhe da cintura e, na sequência, deu um tiro no tórax dele”, detalhou Carneiro.

Perda significativa

Na ação, os investigadores apreenderam dois revólveres calibre 38, uma pistola 380, 24 papelotes de cacaína, 1 saquinho de maconha, crack e uma jaqueta do Exército. A arma usada no crime, entretanto, ainda não foi localizada.

Conforme os agentes, embora agisse na região da orla de Salvador, o grupo tinha ramificação no Engenho Velho da Federação, Boca do Rio, Cajazeiras e Itapuã.

O major Ricardo, do Batalhão de Choque da PM, no qual Januário era lotado há 7 anos, disse que a morte do soldado representa uma perda significativa.

Frieza

O delegado Odair Carneiro, responsável pela força-tarefa da SSP, descreveu o atirador como um “elemento de extrema frieza”. Segundo Carneiro, após o crime, Rafael de Jesus e os demais comparsas fugiram com a pistola .40 do soldado. Questionado sobre o paradeiro arma, ele alegou tê-la vendido.

De acordo com a investigação, no dia do arrastão, os assaltantes usaram um Voyage preto, que estava com um dos faróis altos quebrado e uma mancha branca no teto. “Foi a partir disso que começamos a buscar os criminosos”, pontuou o delegado, para quem a elucidação do caso foi bem-sucedida.

Batizada de “Xisto”, a operação faz referência à rua de mesmo nome no Engenho Velho da Federação, onde o bando acabou surpreendido na madrugada desta quinta.

