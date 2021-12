Polícia prende acusado de matar criança no dia da eleição

Foi preso nesta sexta-feira, 10, o homem acusado de atirar e matar a menina Ananda Luísa Costa Argolo, de 4 anos, no último domingo, 5.

Marcos Ferreira Pereira foi capturado por policiais militares da Operação Gêmeos no Parque das Bromélias, em São Cristóvão, após uma denúncia anônima. Ele será apresentado nesta segunda-feira, 13, na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Pituba.

O crime aconteceu durante o primeiro turno das eleições, próximo à Escola Técnica Estadual Newton Sucupira, em Mussurunga, por onde a criança passava com a mãe, a vendedora Juliene Costa, de 27 anos, e foi baleada nas costas.

o alvo dos disparos era Claudionor Rodrigues Moreira Filho, de 24 anos, que foi atingido na nuca, abdômen e perna. A namorada de Claudionor, Tamires Freitas de Jesus, 21 anos, foi baleada no abdômen e perna direita.

Eles foram socorridos para o Hospital Menandro de Faria, em Lauro de Freitas, mas não há informações sobre o estado de saúde dos dois.

Na noite de segunda-feira, 6, dezenas de moradores, familiares e amigos da vítima realizaram uma manifestação na avenida Paralela, próximo à Estação Mussurunga.

Durante o protesto, o grupo bloqueou a via com placas de propaganda eleitoral, pneus e galhos de árvores e seguiu com destino à rotatória da praça da Santa, onde a menina costumava brincar.

