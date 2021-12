Polícia prende 4 em operação no Nordeste de Amaralina

Apesar de não ter conseguido cumprir nenhum dos quatro mandados de prisão em operação realizada no Nordeste de Amaralina, a PM prendeu outros quatro homens em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de armas, na sexta-feira, 16. O delegado Odair Carneiro, do Departamento de Homicídios (DHPP), declarou na apresentação para imprensa, nesta segunda-feira, 19, quando foram divulgados os números da ação, que a investida era para prender traficantes que estão aterrorizando a comunidade.

Entre os presos, está Vítor Santos da Silva Pires, o Vitinho, 18. Ele é apontado como autor de alguns homicídios no Nordeste ligados ao tráfico. "Existe um inquérito e indícios de participação dele em outros dois", afirma Odair Carneiro. Vitinho nega as acusações. "Não tenho envolvimento em homicídio nenhum".

Os outros presos são Neomar da Cruz Conceição, o Neo, 25, Edmilson Conceição dos Santos, 35, o Buda, e Luiz Carlos de Jesus Vieira, 32. Este último foi detido na localidade do Calafate, no bairro da Fazenda Grande. A polícia apreendeu três revólveres calibre 38 na casa de Neomar e uma quantia não especificada de maconha, crack e cocaína nas casas de Vítor e Luiz.

Buda foi preso por estar evadido. Ele foi beneficiado pela saída temporária no feriado de Corpus Christi e não retornou para a penitenciária, onde cumpria pena por tráfico. "Estava vendendo milho. Não me envolvo mais com o tráfico", declara.

