Polícia prende 2 suspeitos de assalto à casa de César Borges

A polícia prendeu, nesta segunda-feira, 26, dois dos cinco suspeitos de assaltar a casa do ex-governador e ex-ministro César Borges, na Ilha de Itaparica, no domingo, 25. Outros quatro também já foram identificados após a analise das câmara de segurança do condomínio.

De acordo com o delegado da 19ª Delegacia Territorial (DT/Itaparica), Lúcio Ubirecê, um dos identificados é menor de idade. Ainda segundo o delegado, quatro homens invadiram a casa, enquanto um ficou do lado de fora vigiando a movimentação ao redor.

O delegado não quis divulgar o nome dos suspeitos presos e informou, ainda, que a polícia continua fazendo diligências em busca dos suspeitos.

(A polícia não divulgou o nomes dos suspeitos presos Foto: Marco Aurélio Martins | Ag. A TARDE)

adblock ativo