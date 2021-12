Polícia prende 2 de Espadas do baralho da SSP em Canabrava

Um homem suspeito de latrocínio (roubo seguido de morte) foi preso neste sábado, 22, no bairro de Canabrava, em Salvador. Uéslei de Jesus Marques estava foragido e era o 2 de Espadas do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

De acordo com a SSP, policiais militares foram informados de que tinha um homem com atitude suspeita no bairro. Ao chegar no local, eles encontraram Uéslei e descobriram que tinha um mandado de prisão em aberto contra ele.

Segundo a polícia, Uéslei, que também tem passagem por tráfico de drogas, atuava no Recôncavo Baiano, principalmente em Cruz das Almas. Após a prisão, ele foi levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

