Polícia prende 13 pessoas após depredar ônibus na Lapa

A Polícia Militar da Bahia apreendeu 9 adolescente e prendeu outras quatro pessoas por atos de vandalismo praticados durante a manifestação desta quinta-feira, 27, em Salvador. A ação da PM foi em decorrência da destruição de dois ônibus na Estação da Lapa, no início da noite. Além disso, segundo os policiais, os vândalos atiraram pedras e fogos de artifícios contra PMs.

Com o grupo foram apreendidos estilingues, bolas de gude, fogos de artifício e máscaras cirúrgicas. Os quatro homens presos foram encaminhados à 1ª delegacia dos Barris. Já os nove adolescentes foram levados para a Delegacia do Adolescente Infrator (DAI) por policiais militares da Rondesp/Baía de Todos os Santos (BTS).

Após o término da manifestação pacífica na Praça Municipal, os vândalos teriam se infiltrado ao movimento que seguia em direção à Estação da Lapa e apedrejado os dois ônibus no trecho entre a Lapa e o Dique do Tororó.

"Em um deles chegaram a invadir para saquear o cobrador e os passageiros. Os manifestantes também atearam fogo em lixeiras e lançaram bombas no interior de residências. Por conta desta ação, policiais militares do Batalhão de Choque utilizaram uma bomba de gás lacrimogêneo para dissuadir o grupo", informou a PM, em nota.



Ainda de acordo com a polícia, a situação já foi normalizada nas proximidades da Estação da Lapa, contudo os policiais vão permanecer no local.

