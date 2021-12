Polícia permanece na região do Nordeste de Amaralina nesta segunda-feira

Policiais ainda circulam na região do Nordeste de Amaralina, nesta segunda-feira, 28, dando continuidade à megaoperação que culminou com a morte de Camisinha, considerado líder do tráfico na área, na sexta-feira, 25, primeiro dia da ação. A previsão de deixar os bairros de Nordeste de Amaralina, Santa Cruz, Chapada e Vale das Pedrinhas neste domingo, 27, não se confirmou.

De acordo com o comandante da ação, o coronel Mozart Santos Lima, a polícia vai derrubar nesta segunda dois módulos policiais desativados que são utilizados como ponto de vendas de drogas e para uso de entorpecentes.

"Não foi possível derrubar ontem (domingo). Vamos colocar um ponto com telefone para a viatura fazer o policiamento, como funciona em Placafor", explicou o coronel, hoje, em entrevista a uma emissora de televisão.



"Permaneceremos no Nordeste de Amaralina com pelo menos 100 policiais a mais do que tínhamos, entre motociclistas do Esquadrão Águia e agentes do Batalhão de Choque e Graer. A polícia vai entrar, oferecer segurança para que outros setores do governo possam levar os serviços solicitados pela comunidade", disse o secretário, nesta manhã, em entrevista a uma emissora de televisão.

A chegada de outras secretarias de governo ao Nordeste de Amaralina é a principal cobrança dos moradores. "A comunidade (do Nordeste de Amaralina) não é diferente dos outros bairros de Salvador. Só precisa da presença do governo do estado. Não só da polícia, queremos a ação de outras secretarias, como saúde e educação", disse Cristiano Santos, representante da Associação de Moradores do bairro.

De acordo com o secretário, a instalação da Unidade Pacificadora (UPP) no Nordeste de Amaralina vai contribuir para a entrada dos serviços públicos no bairro. Maurício Barbosa explicou que a operação ajudou a mapear a região para a instalação da UPP, que ainda não tem data prevista para acontecer. Três pessoas morreram e 38 foram conduzidas à delegacia, de acordo com o secretário.

Antes, será instalada uma UPP no bairro do Calabar. Os primeiros trabalhos no bairro começam neste fim de semana, 2 e 3 de abril.



