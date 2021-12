Polícia pede prisão preventiva de suspeito de matar adolescente na Barra

Após a Justiça determinar a soltura de Geovane de Santana Rocha, suspeito de ter participado de um assalto que resultou na morte do adolescente Claudson Júnior, no bairro da Barra, em Salvador, ocorrido em 29 de março deste ano, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do jovem.

A determinação foi feita pela juíza Ailze Botelho na terça-feira, 9, sob alegação de que o prazo da prisão tinha expirado. Segundo o Tribunal de Justiça Bahia, até está quarta, 10, o inquérito policial não tinha chegado à Justiça.

De acordo com a delegada da 14ª Delegacia Territorial, responsável pelo caso, Cármen Dolores, o pedido da prisão preventiva deve ser apreciado pelo juiz nos próximos dias. "Além dessa nova representação referente à morte do adolescente, localizei o registro de um outro roubo, onde Geovane também é suspeito de ter participado," declarou Dolores.

Geovane foi indiciado por latrocínio e corrupção de menores. No dia 5 de abril, ele confessou ter participado da tentativa de roubo. Durante o depoimento, ele afirmou que a ação criminosa foi articulada por um comparsa de 17 anos que foi apreendido alguns dias antes.

"Trata-se de um indivíduo perigoso e, entendo que ele faz mal a sociedade. Me empenharei ao máximo a esse pedido de prisão preventiva para que ele seja preso novamente," disse a delegada ao relatar sobre a soltura de Geovane.

*Estagiária sob a supervisão da editora-coordenadora Iloma Sales

