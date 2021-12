Polícia ouve envolvida em acidente com moto aquática

Claúdia Maria de Almeida foi ouvida nesta segunda-feira, 9, na 3ª Delegacia Territorial do Bonfim (DT/Bonfim). Ela estava na moto aquática junto com o comerciante Pedro Carvalho de Santana, que morreu em um acidente, no sábado, 7.

De acordo com a delegada Ana Virgínia Paim, Cláudia disse que foi tudo muito rápido e não se lembra de detalhes. A mulher estava acompanhada da irmã, Cássia Almeida.

Cláudia chegou por volta das 14h30 à DT. A polícia ainda espera Josenilson, que estava na segunda moto aquática envolvida no acidente.

O caso

Pedro Carvalho voltava da festa "Estakanagua Elétrico", realizada no Museu Prime Day, enseada do Museu Wanderley de Pinto, em frente ao Oratório de Ilha de Maré, área da Baía de Todos-os-Santos, em Candeias (Grande Salvador), na tarde de sábado, 7.

Segundo Cristiano Tinoco, 41, amigo de Pedro, ele tinha acabado de sair do local quando o piloto da embarcação "Leos", identificado pelo prenome Josenilson, pediu para ele dar carona a uma das duas mulheres que levava na garupa da moto aquática. Foi quando Cláudia passou para a moto de Pedro.

"Eles não se conheciam, mas ele deu carona para Cláudia a pedido de Josenilson. Agora, não sabemos em que circunstâncias ocorreu o acidente. Por isso, a família quer que seja feita uma investigação policial", contou o amigo da vítima.

O corpo de Pedro Carvalho Santana, de 37 anos, foi enterrado na tarde deste domingo, 8, por volta das 16h30, no cemitério Campo Santo, na Federação, em Salvador.

