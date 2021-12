Polícia não descarta hipóteses para morte de ambientalista

A delegada Mariana Ouais, que investiga o assassinato do ambientalista Ivo Barreto do Couto Filho, 48 anos, disse nesta quinta-feira, 20, que ainda não é possível definir uma linha de investigação para o crime. Segundo Ouais, a polícia está analisando todas as possibilidades.

A policial não quis revelar o teor nem revelar a identidade de testemunhas que depuseram, para preservar as identidades. Elas estavam no local no momento do crime e acompanharam toda a ação do atirador.

A delegada ainda não trabalha com suspeitos, mas garantiu que os agentes estão investigando o caso e podem surgir novidades a qualquer momento. O ambientalista foi enterrado na tarde desta quinta, no cemitério Jardim da Saudade.

Na quarta-feira, 19, deia em que foi morto, o ambientalista esteve na Assembleia Legislativapara denunciar crimes ambientais na Linha Verde. Ivo foi morto com quatro tiros, três deles na cabeça, quando estava dentro do estacionamento Market, em Nazaré.

Depois de baleado, Ivo chegou a ser encaminhado ao Hospital Santa Isabel, por populares, mas deu entrada na unidade médica já sem vida. O ambientalista era casado e foi candidato a vereador nas últimas eleições pelo PSDC.

adblock ativo