Polícia Militar realiza ações de prevenção na Suburbana

A avenida Suburbana, local considerado pela polícia como perigoso por servir de trajeto de fuga para bairros da região, recebeu uma ação de policiais militares da Operação Gêmeos. A operação ocorreu na manhã desta terça-feira, 13, e abordou veículos e revistou pessoas que aguardavam nos pontos de ônibus e dentro dos coletivos.

"Estamos com equipes direcionadas nos locais que apresentam maiores concentrações de delitos. Integrantes do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) da Polícia Civil nos auxiliam com informações de inteligência e identificação de alguns bandidos", explica o comandante da Gêmeos, major PM Gabriel Neto.

Ele ainda acrescenta que "o grande problema é a reincidência e a presença de adolescentes nesta prática criminosa".

Informações sobre furtos ou roubos a coletivos devem ser comunicadas por meio do 190 ou pelo Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (71 3235-0000).

