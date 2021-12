Polícia militar homenageia as mães da corporação

O Departamento de Comunicação Social (DCS) da Polícia Militar da Bahia (PM - BA) promove, durante toda esta semana, homenagens às mães que são policiais militares.

As ações começaram nesta segunda-feira (2), na Seção de Artes da PM, no Largo do Ferrão, Pelourinho. Lá, as policiais participaram de workshops de estética e puderam fazer o cabelo, sobrancelhas e maquiagem, além de receber massagem.

A soldado Tassila, que participava da oficina de cuidados com a pele e maquiagem, disse ter se sentido valorizada. "Não é comum acontecer essas ações, então é uma forma de prestigiar as profissionais", ponderou.

Quem também considerou o evento uma forma de gratificação à corporação feminina foi a soldado Rosana. "Acho muito interessante essa iniciativa. É uma forma de reconhecer as mulheres da corporação, que em sua maioria é masculina", pontuou.

Programação

A programação conta com oficinas de beleza, torneio de tiro, sessões de cinema e teatro no Vila Velha, concerto musical, além do sorteio de vouchers para restaurantes, com direito a acompanhante.

Na terça-feira (3), as agentes poderão participar do Torneio de Tiros, na Vila Policial Militar do Bonfim, na avenida Dendezeiros. Após a competição será servido almoço comemorativo às mães.

Nas próximas quarta (4) e quinta (5) haverá sessões de cinema para as mães e os filhos, às 14 horas, na Seção de Artes da PM. Ainda na quinta, às 16h, o Teatro Vila Velha será palco de apresentações para o mesmo público.

As atividades serão encerradas na sexta-feira (6), com concerto do Quarteto de Cordas do Neojibá e com apresentação do coral da Polícia Militar.

