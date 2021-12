Polícia Militar esclarece vídeo com policial agredindo homem

A Polícia Militar (PM-BA) se pronunciou, mais uma vez, nesta quarta-feira, 5, esclarecendo o caso de um vídeo que circula nas redes sociais há alguns dias, onde mostra um policial militar agredindo um homem que já tinha sido rendido e estava algemado, enquanto outros dois apenas assistem.

Em nota enviada à imprensa, a PM-BA explicou que a agressão ocorreu, na verdade, no mês de janeiro deste ano, no bairro de Massaranduba, em Salvador, ao contrário do que estava sendo divulgada antes, sobre o caso ter acontecido no bairro do Lobato.

Ainda na nota, ela diz que está apurando as "circunstâncias da ocorrência que motivaram condutas tão reprováveis por parte daqueles profissionais que deveriam garantir a lei e a ordem pública sem jamais abrir mão de zelar também pela dignidade e pelo respeito ao cidadão". A PM-BA também informa que os três policiais já foram afastados da atividade operacional.

Vídeo

Na filmagem, que circula já há alguns dias nas redes sociais, um policial militar desfere diversos tapas contra um homem que já estava algemado. Enquanto a agressão é feita, outros dois colegas do policial apenas o acompanham até a viatura, onde o homem foi levado.

Junto ao vídeo, era informado que o caso aconteceu no bairro do Lobato, mas, na verdade, a PM-BA esclaresceu, por meio de nota enviada à imprensa, nesta quarta-feira, 4, que a situação ocorreu no bairro de Massaranduba.

Confira a nota da PM-BA na íntegra:

Nota de Esclarecimento

Tão logo as imagens denunciando abusos e agressões promovidas por policiais militares chegaram ao conhecimento do comando da Corporação foi determinada a apuração imediata das circunstâncias da ocorrência que motivaram condutas tão reprováveis por parte daqueles profissionais que deveriam garantir a lei e a ordem pública sem jamais abrir mão de zelar também pela dignidade e pelo respeito ao cidadão.

A Corregedoria Geral da PM-BA acompanhará com zelo o desenrolar das investigações e os policiais militares ali flagrados cometendo flagrantes abusos já estão afastados das atividades operacionais e submetidos ao necessário processo apuratório.

Na oportunidade a PM-BA deixa evidente que agirá com total lisura e imparcialidade na apuração e numa consequente responsabilização dos profissionais que protagonizaram tais cenas, pois é necessário fazê-los compreender que a condução das ações de uma força policial, jamais, poderá divorciar-se dos princípios legais estabelecidos em nosso regramento jurídico.

Da Redação

