Polícia Militar entrega lotes de documentos e objetos perdidos no Carnaval

Os foliões que perderam objetos e documentos durante o Carnaval de Salvador, nos três principais circuitos da festa, podem recuperar os pertences até domingo, 1º, das 9h às 17h, no Quartel do Comando Geral (QCG) da Polícia Militar da Bahia (PMBA), localizado no Largo dos Aflitos, no Centro de Salvador. Já a partir de segunda- feira, 2, os interessados podem se dirigir ao SAC do Shopping Barra, de segunda a sexta- feira das 9h às 17h, e aos sábados das 9h às 12h.

Desde o inicio da folia foram cadastrados cerca de 1059 lotes de documentos e objetos diversos, e 37 já foram entregues aos seus respectivos donos até esta sexta-feira, 28. Entre os pertences perdidos estão RG, CPF, carteiras, chaves, celulares, entre outros.

O ouvidor adjunto da PMBA, tenente coronel Ramalho Neto, explica que são encontrados objetos de varias origens, desde perda até mesmo roubo. “Os objetos são coletados pela patrulha e entregues por populares, desse modo são trazidos para o quartel, aqui nós higienizamos o material e separamos em lotes que são cadastrados no sistema”.

Como funciona

O tenente coronel orienta que as pessoas que estão à procura dos objetos devem acessar o site www.pm.ba.gov.br, no link ‘Documentos Perdidos’, verificar se o objeto foi encontrado pela PM e anotar o número do lote cadastrado. Esses passos são essenciais para conseguir fazer a retirada. "Ainda tem muitos documentos do Carnaval do ano passado e que também são encontrados durante o dia a dia no cotidiano da cidade. São mais de três mil", acrescentou.

A orientação foi seguida pelo supervisor de logística Isídio Moura, que conta que após um furto durante o carnaval, foi informado do Serviço da Ouvidoria da PM e logo foi à procura. “Eu estava no circuito Barra Ondina, durante a ‘muvuca’ tentei proteger meus filhos que estavam comigo da multidão, por um descuido meu, minha pochete foi furtada. No fim, consegui achar minha pochete, mas meus documentos não estavam mais lá. Então, me informaram que através do site da PM eu poderia localizá-los”, contou.

