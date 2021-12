Polícia Militar da Bahia participa de evento ao combate à violência na Índia

Nesta sexta-feira,28, a Polícia Militar da Bahia (PMBA) representa a América Latina na Cúpula Mundial Contra a Violência e Extremismo, em Mumbai, na Índia. O convite surgiu através da parceria entre a corporação e a organização internacional 'Arte de Viver', que auxilia policiais no desenvolvimento de suas atividades através de ações de autocuidado e autoconhecimento. O evento acontece até o dia 3 de outubro.

A Cúpula tem como finalidade discutir e propor políticas globais de combate à violência além da oportunidade de conhecer e estabelecer conexões com outros líderes civis e gestores. Durante o evento, o coronel e representante da PMBA, Anselmo Brandão, apresentará projetos desenvolvidos no Estado como o Pacto pela Vida, Programa de Resistência às Drogas, ações de combate ao suicídio entre policiais, além da própria parceria com a Arte de Viver.

As técnicas da organização 'Arte de Viver' já fazem parte da rotina de policiais de diversos países, como afirma o instrutor voluntário, Marcel Queiroz. "o programa [...] já existe em várias partes do mundo, a exemplo dos exércitos da Rússia e Estados Unidos”. Ainda segundo Queiroz, neste trabalho, é realizado um tipo de aperfeiçoamento das tropas. “O curso é completamente voltado para o estresse, que é o mal do século XXI, mas não somos preparados para lidar com ele. A partir de técnicas de respiração, conseguimos diminuir o estresse e os aspectos físicos provocados por ele.", conclui.

A expectativa é capacitar 1.500 policiais até o final do ano e as técnicas também serão oferecidas para os policiais que atuam em Feira de Santana, Juazeiro e Ilhéus, a partir do próximo mês.

Novas capacitações

Em Salvador, a partir desta terça-feira, 25, 100 policiais farão parte das novas turmas de capacitação das técnicas trabalhadas no programa Arte de Viver. As aulas serão realizadas até quinta-feira, 27, nas sedes da organização localizada nos bairros da Pituba e Jardim Apipema, nos horários das 7h30 às 11h30. A estimativa é de que no mínimo 1.200 policiais, por ano, sejam capacitados para o enfrentamento das ocorrências de alto risco, com melhoria na qualidade de vida dos profissionais.

